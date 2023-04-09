أكثر من 187 ألف عملية فحص لأنشطة النقل خلال مارس 2023

البلاد : متابعات

نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر مارس، نتج عنها (185,688) عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها (182,589) عملية فحص لمركبات النقل، و(579) عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (2,520) زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية (2,015) عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و(5) زيارات ميدانية لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري (33,973) مخالفةً محررةً، وسجلت عمليات الرصد الآلي (7,729) مخالفةً، بينما سجلت الفرق (46) مخالفةً في أنشطة النقل البحري، و(18) ملاحظةً على محطات النقل السككي، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي مارس (88%) بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (98%)، و(100%) لأنشطة النقل السككي.

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة – “منشآت”، وأخيراً نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – “أفراد”.

يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر مارس، حيث بلغت (10,509) مخالفات، تليها منطقة الرياض بـ (8,705) مخالفات، ثم منطقة الشرقية لتسجل (6,881) مخالفةً، فيما سجلت المدينة المنورة (2,334) مخالفةً.