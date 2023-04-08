ملتقى ألعاب القوى النسائي يختتم الليلة برديف الجوهرة

جدة -خالد مرضاح
تصوير -المحرر
بدأ مساء أمس على ملعب الجوهرة الرديف بجدة ملتقى ألعاب القوى للنساء، الذي يختتم مساء اليوم.
حيث شارك من خلاله ٢٥ ناديا من كل الدرجات بجميع الفئات السنية بعدد ١٨٦ لاعبة، ومشاركة مجتمعية من جمعية زمزم ووقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، وبحضور عدد من الضيوف المهتمين برياضة المرأة، حيث حضر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة حنان القحطاني ورئيس قسم التربية البدنية بتعليم جدة خالد الشافعي وذلك في اليوم الأول من الملتقى حيث قدمت اللاعبات مستويات ومنافسات قوية اتسمت بالروح الرياضية والحماس العالي رغبة منهن في تحقيق أفضل النتائج والمستويات.