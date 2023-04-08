للمرة الأولى.. اختيار نجلاء العليان عضوًا بالاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر ممثلة عن آسيا

الرياض – البلاد

عين الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر الجمعة، السعودية نجلاء العليان نائبة رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عضوا وممثلة عن القارة الآسيوية في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي “IBSF”.

وجاء اختيار السعودية نجلاء العليان خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي وترشيحها من قبل الأعضاء بعد اطلاعهم على الملف الذي رفعه مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الذي تضمن التطور الكبير والعمل الاحترافي الذي شهدته رياضة البلياردو والسنوكر في المملكة العربية السعودية بعد دخولها رسميا إلى الأندية، وإقامة دوريات للأندية بمختلف الدرجات والفئات بجانب إقامة دوريات وبطولات للبلياردو والسنوكر للسيدات في المملكة وتفعيل مشاركة العنصر النسائي في البطولات المحلية والخارجية؛ كان آخرها المشاركة في بطولة العالم للسنوكر في قطر شهر مارس الماضي.

وباختيار نجلاء العليان كعضو في الاتحاد الدولي، تكون أول سعودية تدخل عضوية الاتحادات الرياضية الدولية حيث أبدت سعادتها وقدمت شكرها إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر الشمري على ما بذله من جهود وعمل في تطوير هذه الرياضة في كافة الجوانب والحرص على التواجد والتمثيل في كافة المجالات والجوانب.