في كأس الملك سلمان للأندية.. المريخ السوداني يتخطى تشرين السوري بثنائية

جدة- محمود العوضي
فاز فريق المريخ السوداني على نظيره تشرين السوري بهدفين مقابل هدف، ضمن مرحلة الذهاب لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم. وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
سجل هدفي المريخ كل من” الجزول نوح وباولو سيرجيو”، بينما جاء هدف تشرين عن طريق اللاعب عبدالرزاق المحمد.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 أبريل 2023، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة التالية.
🎥 ملخص لمباراة فريقي #تشرين_السوري : 1
عبدالرزاق المحمد #المريخ_السوداني : 2
الجزول نوح
باولو سيرجيو.
في ذهاب الدور الأول من البطولة. pic.twitter.com/NAvA7dyiJP
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 8, 2023