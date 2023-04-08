الرياضة

في كأس الملك سلمان للأندية.. المريخ السوداني يتخطى تشرين السوري بثنائية

صحيفة البلادaccess_time18 / رمضان / 1444 هـ       8 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
فاز فريق المريخ السوداني على نظيره تشرين السوري بهدفين مقابل هدف، ضمن مرحلة الذهاب لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم. وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

سجل هدفي المريخ كل من” الجزول نوح وباولو سيرجيو”، بينما جاء هدف تشرين عن طريق اللاعب عبدالرزاق المحمد.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 أبريل 2023، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة التالية.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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