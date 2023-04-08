المرأه صحة و عافية

طريقة عمل صوص البشاميل بالجبنة

نيفين عباسaccess_time18 / رمضان / 1444 هـ       8 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البشاميل هي صلصة من الصلصات الخمس الأم للمطبخ الكلاسيكي

المقادير اللازمة
5 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة
1/4 كوب دقيق لجميع الأغراض
2 كوب حليب كامل الدسم دافئ
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1/4 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب أو حسب الرغبة
1/2 كوب جبن شيدر مبشور
1 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

طريقة العمل
في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة ذوبي الزبدة وقلبي الدقيق
اتركي المزيج لمدة دقيقة إلى دقيقتين أثناء التقليب
أضيفي الحليب قليلًا في كل مرة واخفقيه باستمرار حوالي 10 دقائق
نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب وجبن الشيدر وجبن البارميزان
استمري في التقليب حتى تذوب الجبن
ارفعي الصلصة عن النار واستخدميها على الفور

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.