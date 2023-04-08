طريقة عمل صوص البشاميل بالجبنة

البشاميل هي صلصة من الصلصات الخمس الأم للمطبخ الكلاسيكي

المقادير اللازمة

5 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة

1/4 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 كوب حليب كامل الدسم دافئ

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1/4 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب أو حسب الرغبة

1/2 كوب جبن شيدر مبشور

1 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

طريقة العمل

في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة ذوبي الزبدة وقلبي الدقيق

اتركي المزيج لمدة دقيقة إلى دقيقتين أثناء التقليب

أضيفي الحليب قليلًا في كل مرة واخفقيه باستمرار حوالي 10 دقائق

نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب وجبن الشيدر وجبن البارميزان

استمري في التقليب حتى تذوب الجبن

ارفعي الصلصة عن النار واستخدميها على الفور