طريقة عمل خلطة بهارات تندوري مسالا

تندوري هو خليط من البهارات المعدة خصيصاً للاستخدام مع طبخات التنور وتستخدم خاصة في المطبخ الهندي التقليدي في الشمال وفي المطبخ الباكستاني

المقادير اللازمة

2 ملاعق كبيرة كزبرة مطحونة

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1 ملعقة صغيرة صولجان مطحون

1 ملعقة صغيرة حلبة مطحونة

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة هيل مطحون

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة

طريقة العمل

تمزج جميع المكونات معًا في وعاء

خزينها في وعاء محكم لحين الاستخدام