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طريقة عمل خلطة بهارات تندوري مسالا

نيفين عباسaccess_time18 / رمضان / 1444 هـ       8 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

تندوري هو خليط من البهارات المعدة خصيصاً للاستخدام مع طبخات التنور وتستخدم خاصة في المطبخ الهندي التقليدي في الشمال وفي المطبخ الباكستاني

المقادير اللازمة
2 ملاعق كبيرة كزبرة مطحونة
1 ملعقة كبيرة كمون مطحون
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
1 ملعقة صغيرة صولجان مطحون
1 ملعقة صغيرة حلبة مطحونة
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1 ملعقة صغيرة هيل مطحون
نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة

طريقة العمل
تمزج جميع المكونات معًا في وعاء
خزينها في وعاء محكم لحين الاستخدام

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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