طريقة عمل خلطة بهارات تندوري مسالا

تندوري هو خليط من البهارات المعدة خصيصاً للاستخدام مع طبخات التنور وتستخدم خاصة في المطبخ الهندي التقليدي في الشمال وفي المطبخ الباكستاني
المقادير اللازمة
2 ملاعق كبيرة كزبرة مطحونة
1 ملعقة كبيرة كمون مطحون
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
1 ملعقة صغيرة صولجان مطحون
1 ملعقة صغيرة حلبة مطحونة
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1 ملعقة صغيرة هيل مطحون
نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة
طريقة العمل
تمزج جميع المكونات معًا في وعاء
خزينها في وعاء محكم لحين الاستخدام