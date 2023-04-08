الرياضة

شاهد.. الشباب يقسو على الهلال بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time18 / رمضان / 1444 هـ       8 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- مشاري البجيدي

حسم فريق الشباب ديربي الرياض أمام نظيره الهلال، واستطاع تحقيق فوز ثمين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل ثلاثية الشباب حسين القحطاني في الدقيقة55، وكريستيان جوانكا في الدقيقة 68
، وهتان باهبري في الدقيقة 90+7.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الهلال جوستافو كويلار في الدقيقة 77، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الهلال عند45 نقطة في المركز الرابع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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