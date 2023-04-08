شاهد.. الشباب يقسو على الهلال بثلاثية

جدة- محمود العوضي
تصوير- مشاري البجيدي
حسم فريق الشباب ديربي الرياض أمام نظيره الهلال، واستطاع تحقيق فوز ثمين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
🎥 هدف الشباب الأول
⚽️ حسين القحطاني
#️⃣ #الشباب_الهلال pic.twitter.com/oiqnX87CXs
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 7, 2023
🎥 هدف الشباب الثاني
⚽️ كريستيان جوانكا
#️⃣ #الشباب_الهلال pic.twitter.com/pDZVZXDEIV
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 7, 2023
سجل ثلاثية الشباب حسين القحطاني في الدقيقة55، وكريستيان جوانكا في الدقيقة 68
، وهتان باهبري في الدقيقة 90+7.
🎥 هدف الشباب الثالث
⚽️ هتان باهبري
#️⃣ #الشباب_الهلال pic.twitter.com/x6JeM3vBbh
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 7, 2023
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الهلال جوستافو كويلار في الدقيقة 77، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الهلال عند45 نقطة في المركز الرابع.