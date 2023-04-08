الرياضة الفيصلي يواصل النزيف ويتعادل مع الساحل

حائل- خالد الحامد

عاد فريق الفيصلي للتفريط في النقاط من جديد، بعد تعادله أمام مستضيفه الساحل في مباراة مؤجلة من الجولة 22 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، جمعتهما على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ليبتعد الفيصلي عن المنافسة على الصعود. تقدم الفيصلي في الشوط الأول عن طريق جمعة مسعود في الدقيقة 34، إلا أن الفيصلي لم يحافظ على تقدمه، إذ أخفق في الخروج بنقاط المباراة، حيث تمكن إبراهيم سوريا لاعب فريق الساحل من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 من عمر المباراة. ليصبح رصيد المضيف الساحل 22 نقطة بالمركز السابع عشر، ورصيد الفيصلي 40 نقطة في المركز السادس.