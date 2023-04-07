شاهد… الفتح يعبر الخليج بثنائية

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الفتح فوزًا مهمًا على نظيره الخليج، أمسية الخميس، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.
🎥 هدف الفتح الأول
⚽️ مراد باتنا
#️⃣ #الفتح_الخليج pic.twitter.com/GSbkHXjn7s
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 6, 2023
جاء الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 56 عن طريق مراد باتنا ، قبل أن يعزز فراس البريكان النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 90+2.
🎥 هدف الفتح الثاني
⚽️ فراس البريكان
#️⃣ #الفتح_الخليج pic.twitter.com/ViubboqLSK
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 6, 2023
فرفع الفتح رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.