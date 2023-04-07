الرياضة

شاهد… الفتح يعبر الخليج بثنائية

صحيفة البلادaccess_time17 / رمضان / 1444 هـ       7 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الفتح فوزًا مهمًا على نظيره الخليج، أمسية الخميس، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.

جاء الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 56 عن طريق مراد باتنا ، قبل أن يعزز فراس البريكان النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 90+2.

فرفع الفتح رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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