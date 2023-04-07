“رئاسة شؤون الحرمين” تُفعِّل ثلاث مبادرات لتعزيز الوسطية والاعتدال

مكة المكرمة : البلاد

فعَّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،-ممثلة بإدارة الوسطية والاعتدال والأمن الفكري النسائي بالوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية- ثلاث مبادرات، هي: هدايات فكرية ، وتروحية رمضانية ، ونساء صالحات.

وأشارت مديرة إدارة الأمن الفكري وداد بنت محمد الشريف، إلى أن تفعيل المبادرات يأتي لترسيخ المفاهيم الإنسانية والقيم ومنهج الوسطية الاعتدال،وتطبيق ذلك في حياتنا وسلوكنا وتصرفاتنا،بعيدًا عن الغلو والزيادة، من خلال تفعيل لقاءات عبر القاعة الافتراضية عن بعد، ونشر بطاقات تحتوي على رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي تفعيل مثل هذه المبادرات والبرامج المثرية؛للارتقاء بخدمات قاصدات البيت الحرام على جميع الأصعدة وبما يتواءم مع تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالمين، والإسهام بمفهوم الأمن الفكري وتعزيز الوسطية والاعتدال.