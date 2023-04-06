الإقتصاد

وزير التجارة يناقش وفرة وأسعار قطع الغيار مع وكلاء السيارات

صحيفة البلادaccess_time16 / رمضان / 1444 هـ       6 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

التقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم بوكلاء السيارات العاملة في المملكة، لمناقشة وفرة وأسعار قطع الغيار.

وشدد القصبي خلال اجتماعه بممثلي 36 وكالة سيارات، على أهمية وفرة قطع غيار السيارات، وتحسين خدمات الصيانة والضمان، مؤكدًا تكثيف الوزارة أعمال التفتيش والرقابة لضمان وحفظ حقوق المستهلك.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير التجارة مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف حصر التحديات التي تواجه تطوير أعماله وتحسين خدماته، واستعراض مؤشرات أداء جودة المنتجات ورضا المستهلك، ومعالجة القصور في جوانب الخدمات المرتبطة بحقوق المستهلك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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