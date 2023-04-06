وزير التجارة يناقش وفرة وأسعار قطع الغيار مع وكلاء السيارات

الرياض : البلاد

التقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم بوكلاء السيارات العاملة في المملكة، لمناقشة وفرة وأسعار قطع الغيار.

وشدد القصبي خلال اجتماعه بممثلي 36 وكالة سيارات، على أهمية وفرة قطع غيار السيارات، وتحسين خدمات الصيانة والضمان، مؤكدًا تكثيف الوزارة أعمال التفتيش والرقابة لضمان وحفظ حقوق المستهلك.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير التجارة مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف حصر التحديات التي تواجه تطوير أعماله وتحسين خدماته، واستعراض مؤشرات أداء جودة المنتجات ورضا المستهلك، ومعالجة القصور في جوانب الخدمات المرتبطة بحقوق المستهلك.