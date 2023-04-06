مستمدة من مكوّنات المنطقة.. مساجد حائل.. نسيج معماري فريد

البلاد ـ حائل

تمتاز مساجد منطقة حائل بنسيجها المعماري المستمد من مقومات وإمكانيات المنطقة بالماضي، ومن أقدمها جامع برزان الكبير الذي يعود تاريخه إلى عام 1873هـ، حيث بني من الطوب الصخري والجبلي المستخلص من جبال أجا، وقد أعيد بناؤه في عام 1401هـ، ويستوعب حالياً أكثر من 6000 مصلٍ.

ويقع المسجد التاريخي في وسط المدينة، حيث أحياء حائل القديمة التي تمتاز بنسيجها المعماري الفريد، والمستمد من مقومات وإمكانيات الماضي، حين كان بناء المسجد يقوم على الطين المقوى بالأعواد والمسقوف بجذوع الأثل وسعف النخيل، إلا أن ما يميز جامع برزان تلك الرفوف التي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، والمبنية من الجص الأبيض، والتي توضع عليها المصاحف والكتب الإسلامية القديمة، التي عادة ما كانت تأتي من مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وفي محافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل، التي تقع في الجنوب الشرقي، وعلى بعد 120 كلم من المدينة، يأتي مسجد “الجلعود التاريخي”، ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة، ويعد محطة من محطات طريق الحج المكي الكوفي، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1175هـ، حيث بني من الطين والحجر وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته 227 متراً مربعاً، ويتسع إلى 120 مصلياً، وتم إعادة بناء المسجد عام 1347 هـ، وكانت تقام صلاة الجمعة في المسجد، ويأتي إليه الناس من المناطق المجاورة للصلاة فيه.



وفي جنوب غرب منطقة حائل، وعلى بعد نحو 195 كلم، يوجد مسجد فيضة أثقب، والذي يعد كذلك من أقدم المساجد التاريخية بالمنطقة، إذ بُني في مركز فيضة أثقب عام 1365هـ، وخضع للتجديد عام 1380هـ، وتصل مساحته قبل الترميم 403.43 أمتار مربعة، وستزداد بعد ترميمه من قبل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية إلى 461.12 متراً مربعاً، كما ستصل طاقته الاستيعابية 199 مصلياً بعد أن توقفت فيه الصلاة قبل 24 عاماً.



ومن ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بحائل “مسجد الجراد”، ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1279هـ، وتم ترميمه عام 1382هـ، وظلت الصلاة تقام فيه حتى عام 1412هـ، كما يتميز المسجد بطرازه الطيني والحجري، وبسقفه الخشبي وتبلغ مساحته 450 متراً مربعاً، ويتسع لـ 192 مصلياً، ويتكون المسجد من الخلوة وهي موقع للصلاة تحت الأرض، بالإضافة إلى السرحة وهي المساحة المكشوفة التي تقع شمال المسجد بمساحة 212 متراً مربعاً، علاوة على مدخلين يقعان في الواجهتين الشمالية والجنوبية.