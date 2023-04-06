تقدم سعودي بين «العشرين» في أمن الطيران

البلاد – الرياض

حصلت المملكة على نسبة 94.4 % في تدقيق أمن الطيران؛ محققة بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وذلك خلال عملية التدقيق التي تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) على الدول الأعضاء للتأكد من امتثال الدول للمعايير الدولية.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة عمل القطاعات العاملة في المطارات كافة؛ لتحقيق الهدف، والوصول لأعلى درجات التقييم، وتجاوز التحديات، وتوجت الجهود باجتياز المملكة للتدقيق بنجاح، من خلال توفير أحدث التجهيزات والمعدات والأنظمة، وتطبيق أعلى معايير الأمن الممكنة.وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج خلال الحفل المعد بهذه المناسبة الذي شارك فيه قادة القطاعات الأمنية والأجهزة الحكومية والشركات الوطنية، أن تحقيق أمن الطيران في المملكة لهذا الإنجاز يأتي ضمن عدة إنجازات حققها قطاع الطيران على المستوى الإقليمي والدولي؛ الذي يعكس اهتمام ودعم القيادة الحكيمة- أيدها الله -.

وقدم الدعيلج الشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية والأمنية والشركات الوطنية ولكل من أسهم في تحقيق هذا المنجز، مهيباً بسعي الجميع قدمًا للاستدامة والتحسين المستمر، ورفع سقف التوقعات للتقييمات المستقبلية.