مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يستقبل أولى الرحلات المباشرة من العراق

جدة : البلاد

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، اليوم، أولى الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وجمهورية العراق.

ووصلت الرحلة رقم “XY612” التابعة لشركة طيران ناس إلى جدة قادمة من أربيل العراقية صباح اليوم، وعلى متنها 174 مسافرًا، وسترتبط الرحلات الجوية بشكل مباشر ومنتظم بين جدة وأربيل العراقية على متن طيران ناس، وبمعدل رحلتين أسبوعية خلال يومي الأربعاء والأحد، وستتبعها مستقبلاً في بداية شهر مايو القادم ناقلات أخرى كطيران أديل والخطوط السعودية.

ويأتي الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة؛ عبر رحلات أسبوعية ثابتة بين مطارات المملكة والعراق؛ نتيجة الجهود المستمرة المبذولة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله-؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين؛ التي من شأنها أن تسهم في تسهيل التحرك للمسافرين والسائحين والحجاج والمعتمرين بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف ضمن إستراتيجيتها الوطنية لقطاع الطيران إلى رفع مستوى الربط الجوي إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة والوصول إلى 330 مليون مسافر ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030.