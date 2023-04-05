قاروب: نهدف لتقديم مليون ساعة عمل تطوعي

البلاد ــ جدة

تواصل مبادرة تكامل للمعونة القضائية، جهودها من أجل ترسيخ آليات المسؤولية المجتمعية والتي تعد واحدة، من برامجها، وفي هذا الإطار، أبرم رئيس مبادرة تكامل، للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، عددا من اتفاقيات التعاون لتقديم المعونة القانونية، والقضائية مع عدد من الجمعيات ستحصل بموجبها على أكثر من 5000 ساعة عمل قانوني، تطوعي مجاني تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين ريال، بحيث تحصل، كل جمعية على 100 ساعة عمل قانونية، مجانية كما ستخصص كذلك 200 ساعة عمل قضائية للمستفيدين من خدمات الجمعيات، وذلك في مجال القضايا العمالية، والأحوال الشخصية، لغير القادرين على سداد أتعاب المحاماة، وذلك في إطار الواجب والالتزام المهني بالمسؤولية الاجتماعية، وزكاة المال والعلم.

وكشف رئيس المبادرة المحامي ماجد قاروب أن المبادرة يندرج تحت مظلتها في الوقت الراهن نحو 300 عضو يتولون تقديم العمل التطوعي، القانوني بعد تدريبهم المجاني، لافِتاً إلى أن الدورة القادمة من التدريب سوف تنطلق خلال الأشهر القادمة لإضافة 100 عضو جديد للمبادرة، التي تعد الأهم والأكبر من نوعها على مستوى العالم، حيث تستهدف إلى تقديم مليون ساعة عمل تطوعي من خلال 1000 متطوع، وتقدر قيمتها بأكثر من مليار ريال. يشار إلى أنه تم توقيع بعض الاتفاقيات في يوم المسؤولية الاجتماعية، السعودي وكذلك، خلال حفل الإفطار السنوي، الذي درج على إقامته المحامي قاروب بحضور رجال وسيدات الأعمال، فَضْلاً عن نخبة من الأكاديميين والمحامين ورجال الأعمال والثقافة والإعلام.