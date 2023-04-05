فوائد الصوم على صحة الجسم

البلاد ـ جدة

قال أستاذ علم العقاقير، الدكتور جابر القحطاني، إن الأمراض الحادة، واضطرابات القولون وأنواع الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، تستجيب بأحسن ما يكون للصيام.

وأوضح القحطاني –عبر حسابه بموقع تويتر- أن الصوم وسيلة فعالة وآمنة لمساعدة جسم الإنسان على انتزاع السموم من نفسه، وأن الصيام مطلوب لكل الأمراض؛ لأنه يعطي الجسم الراحة التي يحتاج إليها لكي يهدأ مما ألم به.

وأضاف أن الصوم، ومن خلال إراحة الجسم من العبء المبذول في هضم الطعام، يسمح للأجهزة في الجسم بأن تخلص نفسها من السموم، بينما يقوم الجسم بتسهيل عملية الشفاء.

وتابع الدكتور القحطاني قائِلاً: “إنه من وقت لآخر يحاول الجسم أن يبحث عن وسيلة ليخلص نفسه من تلك السموم، وينتزعها من أنسجته. وعند حدوث ذلك تنطلق السموم إلى تيار الدم متسببة في أن يشعر المرء بأن حالته انحدرت إلى الأسفل، وفي أثناء هذه الدورة ربما يشعر الإنسان بالصداع، أو يصاب بالإسهال، أو يعتريه الاكتئاب.”