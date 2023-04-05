شركة الدرعية تطلق مشروع تطوير مواقف السيارات بالمنطقة الثقافية الشمالية

الرياض : البلاد

وضعت شركة الدرعية حجر الأساس لمشروع إنشاء مواقف سيارات بالمنطقة الثقافية الشمالية، بالشراكة مع الشركة العقاريّة السعودية للبنية التحتية (بنية)، وذلك في خطوة نوعية تأتي ضمن مراحل تطوير المخطّط الرئيسي للمشروع.

وستخدم المواقف التي تتسع لحوالي 2000 سيارة مرافق أخرى في المخطط مثل جامعة الملك سلمان، والأكاديميات، ومتحف آل سعود، ومكتبة الملك سلمان وغيرها.

ويشمل المشروع أعمال التصميم والبناء مثل هيكل مواقف السيارات، التشطيبات المعمارية، الهندسة الكهربائية والميكانيكية، وغرف وصلات المصانع والمرافق، والعمل الخارجي، إضافة للتعامل مع المقاولين المتخصصين لإدارة مواقف السيارات وأنظمة التوجيه.

ويشكّل مخطّط الدرعية الرئيسي وجهةً عالميةً، بوصفه موقع تجمّع عالمي، حيث تستند المدينة إلى 300 عام من التاريخ والثقافة والتراث، مع عمل دؤوب لتحويلها إلى منطقة تتمتع بأعلى مستويات جودة الحياة.

وسيسهم مشروع مواقف السيارات عند اكتماله في تعزيز تجربة الزوّار والاستمتاع بتفاصيل الدرعية، بالإضافة إلى مراعات موضوع الاستدامة التي تعد أمرًا أساسياً في جميع جوانب الدرعية، فإن لهذا المشروع دور محوري في تقليل أعداد المركبات بجميع مناطق المدينة، وزيادة أعداد المشاة، والحفاظ على البيئة الطبيعية.

وتواصل شركة الدرعية تطوير المخطّط الرئيسي بوتيرة متسارعة لإكمال الأعمال اللازمة لافتتاح هذه الوجهة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي اطلاق مشروع المواقف كمرحلة بارزة أخرى في استكمال أعمال البنية التحتية، وذلك بعد أن تم افتتاح اثنين من أبرز عناصر المشروع، وهما حي الطريف التاريخي المدرج ضمن موقع التراث العالمي لليونسكو، ومنطقة المطاعم الفاخرة في مطل البجيري.

وأفاد رئيس شركة الدرعية للتطوير (ديفكو) غي بيري، أن الإعلان عن مشروع مواقف السيارات يمثل دليلاً إضافياً على التطور المذهل الذي تم إحرازه في الدرعية.

وأوضح أن وجود بنية تحتية على مستوى عالٍ من الجودة والفعالية يعد أحد أهم الركائز التي يقوم عليها مشروع تطوير الدرعية، بهدف تسهيل الوصول بسلاسة إلى الدرعية والتنقل داخلها باعتباره ضرورةً أساسية لخططنا التنموية، بما يسهل تنقل المشاة وتجولهم بحرية، وهو أمر أساسي لنمط الحياة في المدينة، لذلك نواصل مسيرة الإنجازات في مخطط الدرعية الرئيسي.