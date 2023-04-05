الرياضة

شاهد.. الهلال يتغلب على الفيحاء ويرتقي للثالث

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1444 هـ       5 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على نظيره الفيحاء، بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمسية الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة الـ17 بدوري روشن السعودي.

أحرز المحترف النيجيري إيغالو هدفي الهلال في الدقيقتين (45+1)، و(90+2).
ليسجل الهلال فوزه الرابع تواليًا في دوري روشن، فرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الشباب الذي تراجع إلى المركز الرابع، قبل لقاء الفريقين في قمة الجولة الـ22، السبت المقبل.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.