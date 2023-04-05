شاهد.. الهلال يتغلب على الفيحاء ويرتقي للثالث

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على نظيره الفيحاء، بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمسية الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة الـ17 بدوري روشن السعودي.
🎥 هدف الهلال الأول
⚽️ إيغالو
#️⃣ #الفيحاء_الهلال pic.twitter.com/f5j5tSEpMa
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 4, 2023
أحرز المحترف النيجيري إيغالو هدفي الهلال في الدقيقتين (45+1)، و(90+2).
ليسجل الهلال فوزه الرابع تواليًا في دوري روشن، فرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الشباب الذي تراجع إلى المركز الرابع، قبل لقاء الفريقين في قمة الجولة الـ22، السبت المقبل.
🎥 هدف الهلال الثاني
⚽️ إيغالو
#️⃣ #الفيحاء_الهلال pic.twitter.com/MeSHOov9Bk
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 4, 2023