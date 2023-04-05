الرياضة

شاهد.. الاتحاد يدك شباك ضمك بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1444 هـ       5 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- سلطان المنصور

حافظ فريق الاتحاد على صدارته لدوري روشن بعد تغلبه على ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم في الجولة 22، على ملعب الجوهرة في جدة.

سجل ثلاثية الاتحاد كل من برونو هنريكي ورمارينيو وأحمد حجازي في الدقائق 14 و37 و87 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يحافظ الاتحاد على صدارة دوري روشن برصيد 53 نقطة، فيما تجمد رصيد ضمك عند 28 نقطة في المركز السابع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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