شاهد.. الاتحاد يدك شباك ضمك بثلاثية

جدة- محمود العوضي
تصوير- سلطان المنصور
حافظ فريق الاتحاد على صدارته لدوري روشن بعد تغلبه على ضيفه ضمك بثلاثية نظيفة، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم في الجولة 22، على ملعب الجوهرة في جدة.
🎥 هدف الاتحاد الأول
⚽️ برونو هنريكي
#️⃣ #الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/9vNiEJbYCU
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 4, 2023
سجل ثلاثية الاتحاد كل من برونو هنريكي ورمارينيو وأحمد حجازي في الدقائق 14 و37 و87 من عمر اللقاء.
🎥 هدف الاتحاد الثاني
⚽️ رومارينهو
#️⃣ #الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/puvezES67M
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 4, 2023
بهذه النتيجة، يحافظ الاتحاد على صدارة دوري روشن برصيد 53 نقطة، فيما تجمد رصيد ضمك عند 28 نقطة في المركز السابع.
🎥 هدف الاتحاد الثالث
⚽️ أحمد حجازي
#️⃣ #الاتحاد_ضمك pic.twitter.com/u74ZTbzy02
— دوري روشن السعودي (@SPL) April 4, 2023