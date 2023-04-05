شاهد.. الأهلي يعتلي صدارة ” يلو ” بثنائية الجبلين

حائل- خالد الحامد
اعتلى فريق الأهلي صدارة ترتيب دوري ” يلو” لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه الصعب على مضيفه الجبلين بهدفين لهدف في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من المسابقة.
د8‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
حسن العلي يضيف الهدف الأول 👏#الجبلين_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/yXrXzQPm4P
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 4, 2023
د78‘⚽️ هدف لـ @aljabalainFC
بلاتا يعادل النتيجة 👏#الجبلين_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/3nbgS9OUZx
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 4, 2023
د90+7‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC
رياض بودبوز يضيف الهدف الثاني 👏#الجبلين_الأهلي
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/BIEtp0KvjQ
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 4, 2023