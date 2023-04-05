الرياضة

شاهد.. الأهلي يعتلي صدارة ” يلو ” بثنائية الجبلين

صحيفة البلادaccess_time15 / رمضان / 1444 هـ       5 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
اعتلى فريق الأهلي صدارة ترتيب دوري ” يلو” لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه الصعب على مضيفه الجبلين بهدفين لهدف في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من المسابقة.

تقدم الأهلي عن طريق حسن العلي في الدقيقة 7، وعادل النتيجة للجبلين اللاعب بلاتا في الدقيقة 77. استطاع لاعب الأهلي رياض بودبوز تسجيل الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة، تصدر الأهلي جدول ترتيب دوري يلو برصيد 55 نقطة، وتجمد رصيد الجبلين عند 33 نقطة بالمركز العاشر.

وتُختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الـ27 بإقامة مواجهة وحيدة، تجمع العين والقادسية على استاد الملك سعود بالباحة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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