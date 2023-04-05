حسام بن سعود يرأس اجتماع تفعيل مشروع الإسعاف الجوي بمنطقة الباحة

الباحة : البلاد

رأَس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، اجتماع تفعيل مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة، بحضور مدير الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور ثامر بن إسماعيل يتيم، الذي قدم لسموه شرحاً عن هذه الخدمة الجديدة التي ستطلق بالمنطقة والخدمات التي ستوفرها للمستفيدين.

وأشاد سموه بدور هيئة الهلال الأحمر السعودي في توفير الخدمات الطبية الطارئة بالمنطقة وتنوع الخدمة للمواطن والمقيم التي أسهمت بفضل من الله تعالى في إنقاذ الأرواح ومساعدة المصابين والمرضى وتقديم المساعدة الطبية الأولية لهم.

ونوه بحرص القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يسهم في خدمة الإنسان في شتى المجالات وخصوصاً ما يسهم في إنقاذ حياته والإسهام في إيصاله لتلقي العلاج في وقت سريع، مشيراً إلى أن الإسعاف الجوي أحد المشاريع التي ستسهم -بإذن الله- في إنقاذ حياة كل من يتعرض لحادث أو عارض صحي في جميع المواقع بالمنطقة.

من جانبه أوضح مدير الهلال الأحمر بالمنطقة، أن الإسعاف الجوي يهدف إلى تحقيق سرعة إسعاف المصابين واختصار الوقت لتقديم الرعاية الصحية الطبية الطارئة بجودة عالية وما يترتب عن ذلك من زيادة الفرصة في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين، وسرعة مباشرة الحالات الحرجة وتقديم عمليات النقل والرعاية بعناية فائقة والسرعة في نقل المصابين للمستشفيات، حيث سيستفيد من هذه الخدمة ذوو الإصابات البالغة وحالات السكتات الدماغية وأصحاب الأزمات القلبية والحالات العاجلة.