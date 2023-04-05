الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشِّن مبادرةَ “منك نقترب”

مكة المكرمة : البلاد

دشَّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة “منك نقترب” التي تهدف للوصول لأكبر شريحة من الزوار و قاصدي المسجد الحرام لأخذ ملحوظاتهم وإحالتها للجهات المختصة بالرئاسة لمعالجتها، بحضور مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري.

وأكد الدكتور السديس،متابعة الحركة داخل المسجد الحرام، ورصد الملحوظات تحليلها، وتلقي الملحوظات والمقترحات من زوار بيت الله الحرام، وتذليل الصعوبات لهم حتى؛يؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة؛تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.