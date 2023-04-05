اختبار 300 عينة من ماء زمزم يومياً بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

مكة المكرمة : البلاد

أوضح مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية بالرئاسة العامة لشؤوم المسجد الحرام والمسجد النبوي حسن السويهري , أن الرئاسة كثفت من أعداد اجراءات الفحص لماء زمزم المبارك من خلال المختبر المتخصص في المسجد الحرام ، من خلال سحب (٢٥٠) إلى (٣٠٠) عينة من مختلف مصادر ماء زمزم في البيت العتيق .

وأوضح أن المختبر المتخصص بجمع العينات من ماء زمزم المبارك مجهز بأحدث التقنيات والاجهزة التكنولوجيا التى تعزز سلامة وجودة المياه المقدمة لضيوف المسجد الحرام ، مشيراً إلى أن المختبر يعمل على مدار الساعة ويقوم بعدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية وتوضع في تحاليل كيميائية ، كما جرى تخصيص ( 10 ) فرق ميدانية لفحص جميع جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل يومي من ( ٢٥٠ ) إلى ( ٣٠٠ ) عينة ، تشمل المشربيات الرخامية، نقاط الحافظات، خزانات اساتنليس ستيل، والحافظات، والعبوات، بئر زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات خارجية ، موضحاً بأن المختبر يقوم أيضاً بفحص اكثر من ٥٠ عينة من التمور المقدمة على سفر الإفطار بطرق عشوائية من مواقع متعددة ومختلفة من المسجد الحرام ، لضمان جودتها وفق المعايير العالمية المحددة لدى المختبر .