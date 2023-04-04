وزيرِ الخارجية يكرِّم السفيرين المعلمي والعريفي

الرياض : البلاد

استقبلَ صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الأسبق السفير عبدالله المعلمي، ورئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي الأسبق السفير سعد العريفي.

وكرَّم سموُّ وزيرِ الخارجية، ممثلي المملكة السابقين لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وذلك نظيرَ الجهود التي قدموها لخدمة الوطن والمواطن والأسرة الدبلوماسية، مقدمًا لهما الشكر الجزيل وخالص التمنيات بالتوفيق والسداد في قادم الأيام.

حضر التكريم معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية.