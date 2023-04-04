مواقف مكتملة الخدمات لمركبات المعتمرين

البلاد ـ مكة المكرمة

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة جميع استعداداتها خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، التي يتوافد خلالها المعتمرون بكثافة عالية على مكة المكرمة، والتي تمثلت في وضع الأمانة خطة عمل في المجالات جميعها بحيث تتزامن مع أيام الذروة القادمة من هذا الشهر الكريم.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن الأمانة تستغل جميع الإمكانيات المتاحة لها من أجهزة ومعدات وقوة بشرية، وتعمل على جاهزية المرافق العامة والخدمات البلدية كافة، وشكّلت العديد من الفرق الميدانية لتفقد احتياجات تلك المرافق، لأجل أن تكون في جاهزية تامة طوال فترة الموسم.

وبين أن الأمانة هيّأت مواقف حجز السيارات الموجودة على مداخل مكة المكرمة، التي يتم تشغيلها من قبل إدارة المرور لحجز وإيقاف السيارات الصغيرة الخاصة بالمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة، وهي: موقف سيارات طريق مكة – جدة السريع، وموقف سيارات طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع، وموقف سيارات طريق مكة – الطائف الكر، وموقف سيارات طريق مكة – الطائف السيل، وموقف سيارات طريق الليث، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز تلك المواقف لاستقبال السيارات خلال الموسم، التي تتماشى مع خطة المرور المتمثلة في منع دخول السيارات إلى العاصمة المقدسة خلال هذه الفترة.