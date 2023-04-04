طفل بريطاني يبدع في «عطر الكلام»

البلاد ـ الرياض

اقترب المتسابق البريطاني إبراهيم أسد، من تحقيق أمنية مؤذن المسجد النبوي أسامة الأخضر الذي كان من أبرز الداعمين له، والمتمنين فوزه بأحد المراكز الأولى للمسابقة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

وكان إبراهيم، الذي لم يتجاوز عامه الثاني عشر، قد تنافس في حلقة، من نصف نهائي المسابقة مع نظيره اليمني عيسى حاتم الجعدي.

وفي فئة تلاوة القرآن الكريم شهدت الحلقة تنافس القارئ الإيراني يونس شاهمرادي، مع المتسابق الألماني من أصل مغربي صلاح الدين متعبيد، وأبدى المتسابقان إمكاناتهما في إظهار أواصر العلاقة بين الآيات القرآنية وقرائها، واستطاع الإيراني يونس التأهل بعد حسم النتيجة من قبل لجنة التحكيم المكونة من خبراء في القراءات والأصوات والمقامات.

يذكر أن مسابقة عطر الكلام تهدف لإظهار المواهب والإمكانات الصوتية للقراء والمؤذنين، باستخدام أفضل الأداءات المعتمدة على استخدام قوانين النغم، والأحاسيس التي تسهم في إيصال الشعور.