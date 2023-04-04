تفعيل كاميرات المراقبة في المدارس

البلاد ـ جدة

بدأت وزارة التعليم خطواتها، في تزويد مرافقها من مبانٍ إدارية وتعليمية، بكاميرات مراقبة، تهدف لمتابعة أدقّ التفاصيل، في باحات وخارج المدارس والمرافق التعليمية.

وحثت الوزارة إداراتها التعليمية، بناء على خطاب مدير عام التشغيل والصيانة، المتضمن مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمرافق وأسوار المباني الإدارية والتعليمية، على تفعيل هذه الخطوة، التي من شأنها الاطلاع بعين الرقيب، على التفاصيل اليومية للحركة التعليمية.

وطالبت الوزارة في تعميمها، بضرورة الدخول على باركود ورابط مرفق، وتعبئة البيانات المطلوبة، وذلك لحصر احتياج الكاميرات للمدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض. وكانت وزارة التعليم قررت تغطية 5 آلاف مدرسة في مختلف المناطق والمحافظات، بشبكة كاميرات من خلال شركة “تطوير”، لإضفاء نوع من الأمان على المرافق التعليمية بكل أصنافها.

ويأتي التحرك الوزاري، في إطار تحقيق بيئة مدرسية آمنة وحماية مقدرات وأصول المدارس، فيما تهدف هذه الخطوة أيضاً، إلى الوقوف على أمن وسلامة منسوبي المدارس من طلاب ومعلمين وأولياء أمور والتعامل مع الحالات الطارئة.