برشلونة مهدد بخصم نقاط انتصاره 4-0 على إلتشي بسبب غافي

تقدّم نادي إلتشي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء بسبب إشراك برشلونة لاعبه المنتهية رخصته، غافي (18 عامًا) في المباراة الأخيرة بينهما السبت الماضي، التي انتهت بفوز “بلوغرانا” 4-0 في الجولة 27 من الدوري الإسباني في ملعب إلتشي.

وقالت يومية “ماركا“: إن إلتشي تقدّم بالفعل بشكوى بسبب مشاركة غافي المنتهية رخصته، ما قد يسحب نقاط المباراة من برشلونة.

في يناير الماضي، رفض الاتحاد الإسباني قيد رخصة غافي مع الفريق الأول لبرشلونة بالموسم الجاري 2022-2023 لأسباب مالية إدارية.

ويصر إلتشي أن مشاركة غافي في المباراة غير قانونية استنادًا إلى المادة 141 من لائحة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي تحظر مشاركة لاعب في نفس الموسم الذي تُلغى فيه رخصته مع النادي، لكن يبدو أن برشلونة وجد مخرجًا من الأزمة- بحسب وسائل إعلام.

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وأوضحت “ماركا” من مصادرها، أن موقف برشلونة سليم من الناحية القانونية بسبب تسجيل غافي في الفريق الرديف بالموسم الحالي، حيث عاد اللاعب إلى وضعيته قبل رفض المحكمة قيد رخصته، ما يجعل النادي الكاتالوني بعيدًا عن شبهة العقوبات.

شاهد أهداف برشلونة وإلتشي 4-0