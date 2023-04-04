العصائر تناسب مرضى القاتل الصامت

البلاد ـ جدة

يعرف ارتفاع ضغط الدم “بالقاتل الصامت”، لأن المصاب به قد لا يشعر بأعراضه لسنوات، وبالرغم من أنه من الأمراض التي أصبحت منتشرة وبكثرة، فقد لا يعلم بإصابته إلا إذا عانى من بعض أعراضه كالصداع، أو بعد حدوث أضرار دائمة في القلب والكلى والشرايين. وفي هذا السياق، نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة اتباع عدد من الإرشادات عند استخدام جهاز قياس ضغط الدم، بما يضمن ظهور القراءات الصحيحة والدقيقة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: “يُنصَح بعدم قياس الضغط عند القلق، أو بعد القيام بمجهود بدني أو ذهني”.

وكذلك لا بد من وضع القدمين على الأرض بشكل متوازن، وإسناد الظهر بشكل مستقيم، بالإضافة إلى عدم تناول الكافيين قبل القياس بـ30 دقيقة. وأضافت: “في أثناء قياس الضغط انزع أي ملابس حول الذراع، للتمكين من لف سوار ضغط الدم بسهولة حول ذراعك، مشيرة إلى أنه لا ينصح بأخذ قياس الضغط والمثانة ممتلئة”.

يشار إلى أن الأطباء ينصحون مرضى الضغط خلال شهر رمضان بضرورة، الإكثار من تناول السوائل والعصائر الطبيعية غير المحلاة،في فترة الإفطار لتجنب الشعور بالعطش والجفاف وما قد يتبعه من مضاعفات، كما أن عليهم، جعل الخضروات والفواكه، جُزْءاً أَساسِيّاً من الوجبات الرمضانية فهي مصدر أساسي للبوتاسيوم الذي يساهم في التحكم بضغط الدم المرتفع، إلى جانب تجنب الأطعمة والسوائل التي تحوي نسبة عالية من الدسم.

فَضْلاً عن الأطعمة والسوائل التي تحتوي على مادة الكافيين مثل: القهوة، والمشروبات الغازية.