“البحر الأحمر الدولية” تحصل على شهادة “المفتاح الأخضر”

تبوك : البلاد

نالت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطوّرة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا” – شهادة “المفتاح الأخضر” عن فندق موظفيها في منطقة “تيرتل باي” في وجهة البحر الأحمر، لتصبح أول شركة تطوير عقاري سعودية تحصل على هذه الشهادة العالمية المرموقة.

وتم منح شهادة “المفتاح الأخضر”، وهي الشهادة الرائدة عالمياً للتميز في مجال السياحة المستدامة؛ إلى فندق “تيرتل باي” للموظفين تقديراً لجهودهم الاستثنائية في حماية البيئة وتجديدها في سياق النهج الرائد لشركة البحر الأحمر الدولية في مجال التطوير العقاري المسؤول في قطاع السياحة.

وقد أجرت شركة “غرين كي جلوبال” – وهي هيئة دولية مستقلة لإصدار الشهادات البيئية – تقييماً مستقلاً وتدقيقاً صارماً لرصد مستويات الالتزام بـ 77 معياراً ضمن 13 فئة، قبل أن تمنح الشهادة لـ “البحر الأحمر الدولية”.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو عن سعادته بهذه الشهادة العالمية، وأكد على أنه في الوقت الذي تواصل فيه “البحر الأحمر الدولية” العمل فيه على إرساء معايير جديدة للسياحة المتجددة والمسؤولة، فإن الشركة مستمرة بالتزامها بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، ويثبت حصولها على شهادة “المفتاح الأخضر”، إيفاء “البحر الأحمر الدولية” بوعودها والارتقاء لمستوى التوقعات الذي وضعته، في تحقيق التنمية المستدامة، فيما تحفِّز هذه الشهادات على الالتزام بكافة الأهداف الطموحة، وقيادة القطاع في الوقت ذاته نحو تحوّل شامل في مستقبل السياحة المتجددة

يُذكر أن فندق “تيرتل باي” الخاص بمنسوبي “البحر الأحمر الدولية” قد تم افتتاحه في سبتمبر 2021، والذي تديره الشركة بنفسها عبر موظفين من ذوي الخبرات المحلية والعالمية المختلفة، والذين يبلغ عددهم 90 موظفاً يمثل 50% منهم سعوديون، و 30% منهم سعوديات ويشكل فندق “تيرتل باي” دوراً محورياً في تدريب المواهب السعودية الشابة وتشجيعها على العمل في قطاع الضيافة.

ويتبنى فندق “تيرتل باي” للموظفين الرؤية الأوسع لـ “البحر الأحمر الدولية” في التزام كافة عملياتها التشغيلية باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي في المنطقة بنسبة 30% بحلول عام 2040 من خلال حماية الطبيعة وتطويرها للمحافظة على التنوع البيئي فيها.

وفي سياق آخر سيشهد هذا العام افتتاح 3 منتجعات في وجهة “البحر الأحمر”، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مطار البحر الأحمر الدولي. ومن المقرر كذلك افتتاح 13 فندقاً فاخراً عام 2024. ويشار إلى أن مشروع وجهة البحر الأحمر سيحتوي عند اكتماله عام 2030 على 50 فندقاً، توفر بمجملها ما يصل إلى 8,000 غرفة فندقية، بالإضافة إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، وستتضمن الوجهة كذلك مراسٍ فاخرة وملاعب غولف والعديد من المطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه والاستجمام.