الارتجاع الحمضي ضيف ثقيل في رمضان

البلاد- جدة

بعد أن تناول ناصر- 45 عاماً- طعام الإفطار من المائدة الرمضانية الدسمة، داهمته موجة من الحموضة، وحرقان المعدة، ويعد ناصر واحداً من الذين يعانون من مرض الارتجاع الحمضي المريئي، الذي عادةً يكون سببه ضعف الصمام الذي يصل بين المريء والمعدة أو انخفاض الضغط الموجود حوله لأي سبب كالسمنة، أو الحمل، أو فتق الحجاب الحاجز، وغيرها، وخلال شهر رمضان المبارك، يعاني الكثيرون من أعراض الارتجاع الحمضي، التي تحدث غالبًا بسبب الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار أو السحور، أو بسبب نوع الطعام. ويعد مرض ارتجاع المريء أحد هذه المشاكل الصحية الشائعة، وأحد أمراض الجهاز الهضمي المزمنة التي تسبب معاناة للمصابين بها، ولا سيما في شهر رمضان المبارك. وفي هذا السياق، أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن من أبرز أعراض الارتجاع المريئي الشعور بحرقان أو ألم في الصدر “حرقة المعدة”، ارتجاع الأكل دون استفراغ، والشعور بطعم حامض في الفم، وألم أو صعوبة البلع، والسعال الجاف، والتهاب الحنجرة والشعور بوجود كتلة تسد منطقة الحلق.



وبين استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي الدكتور محمد العقيل، أن أعراض الارتجاع الحمضي المريئي مختلفة من شخص لآخر، مشيراً إلى أن تشخيص المريض ليس فقط بالمنظار عن طريق الفم، ولكن في أحيان كثيرة لا بد من عمل قياس لدرجة الحمض «PH»، وقياس لحركة المريء إن لزم الأمر حسب الحالة، يكون علاجها عادةً بالبداية تغيير نمط الحياة: كإنقاص الوزن، وأن تكون آخر وجبة طعام قبل النوم بـ 2-3 ساعات.

وأضاف أن علاج الحالات المرضية متعددة ومنها: الأزوميبرازول، والبانتوبرازول، والأوميبرازول، أما العلاج الجراحي فهناك عمليات مختلفة تحتاج إلى التقييم من قبل الجراح: مثل عملية نيسن أو توبيت والحلقة المغناطيسية، مقدماً نصيحته إلى مرضى الارتجاع بالتوقف عن ما يزيد الارتجاع كالتدخين، وشرب القهوة والغازيات، والإفراط في تناول الطعام الدسم، كما نصح أن يتم رفع الفراش تحت الظهر قليلاً عند النوم للتخفيف من حدة الارتجاع.

وللوقاية من الارتجاع المريئي يُنصح الصائم بعدم تناول مهيجات الحرقان وأسبابه، وتناول كميات قليلة من الطعام في الوجبة الواحدة، مع زيادة عدد الوجبات خلال ساعات الليل، وعدم الأكل بسرعة، ومضغ الطعام جيدًا، وأن يكون النوم بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من الأكل، مع العمل على الإقلاع عن التدخين، والمحافظة على الوزن المناسب للجسم، ويفضل رفع رأس السرير 15 إلى 20 سم، وارتداء الملابس الفضفاضة، وتجنب الضيقة ومشدات البطن.

طرق الوقاية من الارتجاع المريئي