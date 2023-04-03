8 إرشادات لقلي الطعام بطريقة سليمة

الرياض : البلاد

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء باتباع إرشادات عدة في أثناء القلي، مشددة على أهمية التقليل من وجود بقايا الطعام في الزيت أولاً بأول، وعدم تركه على النار دون مراقبة قبل أن يبدأ بإظهار الأدخنة.

ودعت “الغذاء والدواء” إلى عدم استخدام الزيت أكثر من مرتين، أو تركه على النار دون مراقبة، ووضع الأغذية المراد قليها برفق، إضافةً إلى تسخين الزيت تدريجيًّا قبل البدء بعملية القلي.

وشددت “الهيئة” على ضرورة إخلاء منطقة القلي وما حولها من أي مادة قابلة للاشتعال، والقلي في أماكن ذات تهوية جيدة.

وذكرت”الغذاء والدواء” أن الاستهلاك المفرط للأطعمة المقلية والتحضير الخاطئ لها قد تشكلان خطرًا على الصحة، فزيوت القلي تتغير عند تكرار استخدامها؛مما ينتج عنه مواد ضارة على الصحة.