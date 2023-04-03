سعود بن جلوي يستقبل قائد أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم ، قائد أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء البحري ناجي بن منصور الجهني الذي هنأ سموّه بشهر رمضان المبارك.

واستمع سموه ، خلال اللقاء لشرح موجز عن برامج الأكاديمية وما تقدمه من أنشطة وورش عمل تدريبية ، واستضافتها للعديد من المؤتمرات والندوات ، إضافة إلى برامج مركز إعداد وتطوير القادة ومركز الدراسات والبحوث لأمن الحدود ومركز خدمة المجتمع في الأكاديمية ، وما تقدمه من برامج تطويرية ، ودراسات وبحوث، وأنشطة وفعاليات.