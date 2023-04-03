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سعود بن جلوي يستقبل قائد أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية

صحيفة البلادaccess_time13 / رمضان / 1444 هـ       3 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم ، قائد أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء البحري ناجي بن منصور الجهني الذي هنأ سموّه بشهر رمضان المبارك.

واستمع سموه ، خلال اللقاء لشرح موجز عن برامج الأكاديمية وما تقدمه من أنشطة وورش عمل تدريبية ، واستضافتها للعديد من المؤتمرات والندوات ، إضافة إلى برامج مركز إعداد وتطوير القادة ومركز الدراسات والبحوث لأمن الحدود ومركز خدمة المجتمع في الأكاديمية ، وما تقدمه من برامج تطويرية ، ودراسات وبحوث، وأنشطة وفعاليات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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