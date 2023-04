رقم قياسي.. 12 مدربًا تمّت إقالتهم في الدوري الإنجليزي!

سجّل الدوري الإنجليزي الممتاز رقمًا قياسيًا في عدد المدربين المقالين في موسم واحد، عندما أقيل 12 مدربًا بالموسم الحالي.

وأعلنت أندية ليستر سيتي وتشيلسي إقالة المدربين، الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز و الإنجليزي غراهام بوتر تواليًا أمس الأحد.

بإقالة رودجرز وبوتر، وصل عدد المدربين المقالين منذ بداية الموسم الحالي 2022-2023 في “بريميرليغ” إلى 12 مدربًا، وهو رقم غير مسبوق، حيث إن الرقم القياسي مسجّل بواقع 10 مدرّبين في موسم 2013-2014.

وأقال تشيلسي المدرب مرتين في الموسم الحالي، حيث أطاح بالألماني توماس توخيل في سبتمبر، ثم بغراهام بوتر في أبريل.

كذلك الحال ينطبق على نادي ساوثهامبتون، الذي أقال النمساوي رالف هانزهاتل في نوفمبر، ثم أقال الويلزي ناثان جونز في فبراير.

نادي توتنهام هوتسبير بدوره أقال مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في أواخر مارس الماضي، بعد خلافات حادة بين المدرب ولاعبيه.

قائمة الإقالات طالت نجمي الكرة الإنجليزية السابقين، ستيفين جيرارد وفرانك لامبارد، إذ أُقيلا من أستون فيلا وإيفرتون على التوالي.

في حين كان أولى ضحايا إقالات المدربين في الموسم الحالي، المدرب الإنجليزي الشاب سكوت باركر الذي أقيل من نادي بورنموث بعد الخسارة 0-9 من ليفربول في الجولات الأولى من الموسم.

