الغذاء: شراب الفاكهة البودرة آمن

البلاد ـ الرياض

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لاصحة لما يتم تداوله حول احتواء شراب الفاكهة متعدد النكهات على شكل “بودرة” على بعض المواد الكيميائية الضارة، ومنها مادة فوسفات الكالسيوم التي تدمر العظام.

وشددت “الغذاء والدواء” على أن جميـــع المكونـات الداخلة في تركيب أي مـــادة غذائية يتم تقييم سلامتها، ولا يُسمح بإضافة أي مادة يكون لها أثر سلبي على الصحة.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات، كونها تحتوي على كميات عالية من السكر ومنخفضة القيمة التغذوية، وضرورة قراءة تسميات المنتجات بعناية للتأكد من احتوائها على كميات مناسبة من المكونات الغذائية.

وكانت “هيئة الغذاء والدواء” قد أصدرت دليلًا إرشاديًا موجهًا لمصنعي ومستوردي العصائر للتعرف على أهم متطلبات “اللائحة الفنية السعودية 5012 SFDA.FD” “بطاقات عصائر ونكتار وشراب الفاكهة ” بهدف تمكين المستهلك من اختيار منتجات أكثر صحية “عالية القيمة التغذوية”، وكذلك لمعرفة محتواها من عصير الفاكهة من خلال النظر إلى مسماها الموجود على واجهة المنتج الأمامية.