الاتحاد السعودي والاتحاد العربي لكرة القدم يدينان اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على اللاعبين والمشجعين في نهائي كأس أبو عمار

الرياض- واس

أعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إدانته الاعتداءَ الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على اللاعبين والمشجعين خلال مباراة نهائي كأس أبو عمار، التي جمعت بين فريقي مركز بلاطة وجبل المكبر الخميس الماضي على ملعب فيصل الحسيني الدولي في الرام بالضفة الغربية.

وجدد الاتحاد السعودي تضامنه مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والجماهير والشعب الفلسطيني وجميع أسرة كرة القدم.

من جهته، أعرب الاتحاد العربي لكرة القدم عن إدانته الشديدة للاعتداء. وأكد الاتحاد العربي في هذا الإطار تضامنه الدائم والمستمر مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والوقوف مع كافة الرياضيين في دولة فلسطين.