أمير المدينة المنورة يدشن منصة “رفد الخير”

المدينة المنورة : البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، منصة “رفد الخير” بمركز الخدمات الحكومية الشامل بمقر إمارة المنطقة، التي تُعنى باستقبال طلبات المستفيدين من خدمات القطاع غير الربحي بالمنطقة وتحويلها بشكل مباشر إلى الجمعيات الخيرية المتخصصة، ومتابعة تنفيذها بمستوى عالٍ من الجودة.

وتأتي المنصة الالكترونية الجديدة في إطار حرص إمارة المنطقة على تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والعلاجية والإنسانية وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وللمستفيدين بالمنطقة كافة؛ وفق إجراءات مؤتمتة ومحوكمة تلبي تطلعات المستفيدين.

وتسعى إمارة منطقة المدينة المنورة من خلال المنصة إلى رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مراكز الخدمة الشاملة ومختلف الجمعيات ذات العلاقة، وذلك في إطار التيسير على المستفيدين من السكان والزوار خلال رحلة المستفيد في الحصول على الخدمات المطلوبة وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة بشكل ميسر وبوقت قياسي وبطريقة إلكترونية ترتقى لمفهوم التحول الرقمي.