«هيئة النقل»: 44 ألف عملية فحص في المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال العشرة الأولى من رمضان

مكة المكرمة : البلاد

أجرت الهيئة العامة للنقل، أكثر من 44 ألف عملية فحص ميدانية، منذ بداية شهر رمضان في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة مختلف أنشطة النقل البري، وتيسير وتأمين رحلات المعتمرين وضيوف الرحمن.

ورصدت الفرق الرقابية أكثر من 7 آلاف مخالفة في مكة المكرمة، من خلال أكثر من 31 ألف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال بلغ 86%، وأكثر من 1.2 ألف مخالفة في المدينة المنورة، من خلال أكثر من 13 ألف عملية فحص ميدانية، وبمعدل امتثال وصل إلى 90%.

وتنوعت المخالفات ما بين تشغيل سائق حافلة دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل حافلات مزودة بدورات مياه غير صالحة للاستخدام، فيما تركزت مخالفات الشاحنات على تشغيل المركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المحددة من الجهات ذات العلاقة. فيما تركزت مخالفات سيارات الأجرة على عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية، وعدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة، وممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة تشغيل.