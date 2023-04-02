نصائح من الحج والعمرة لزوار البيت العتيق

البلاد- جدة

نصحت وزارة الحج والعمرة، بتجنب حمل عدد من الأشياء خلال القدوم من الخارج لأداء مناسك العمرة، كما أبرزت الاحتياطات اللازمة للحماية من الاحتيال المالي.

وأوصت الوزارة، القادمين إلى المملكة لأداء العمرة بتجنُّب حمل ما يزيد على 60 ألف ريال، إلى جانب السبائك الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بشكلٍ عام.

ودعت إلى تحميل التطبيقات البنكية من مصادر رسمية، وعدم إفشاء معلومات البطاقة البنكية، وعدم تحويل الأموال إلى مصادر مجهولة، مع التحقق من الروابط الإلكترونية قبل الدفع.

ولفتت إلى ضرورة تجاهُل الرسائل والروابط المجهولة، وإبلاغ البنك والجهات المُختصة عند الاشتباه أو وقوع الاحتيال.

إلى ذلك، فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للغات والترجمة النسائية بالوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية “المنصة التفاعلية باللغات” في موسمها الثاني، وذلك تعزيزًا لقيم الشهر الفضيل لقاصدات بيت الله الحرام.



وأبانت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية شذى بنت عبدالمنعم الأنصاري، أن المنصة تحتوي على القرآن الكريم، وإمساكية شهر رمضان، وكتيب” صِفة العمرة والمكتبة الرقمية، وأهم أرقام التواصل، المترجمة بعدة لغات والمتمثلة في “الإنجليزية – الأوردية -الفرنسية – الصينية – لغة الملايو” بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة.

من ناحية أخرى، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية؛ مبادرة “مظلة معتمر”، وذلك من خلال توزيع المظلات على المعتمرين للوقاية من أشعة الشمس.



وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية خالد بن فهد الشلوي على الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية ببذل المزيد من الجهود التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات التي تعين القاصدين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.