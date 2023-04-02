نجاح خطة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في العشر الأوائل من رمضان

مكة المكرمة : البلاد

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1444هـ.

وأكد الدكتور السديس، أن ما شهده الحرمين الشريفين من تميز على كافة الخدمات الميدانية والإدارية، على الرغم من زيادة الأعداد المليونية في الحرمين، هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة، لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات فيهما.

وأشار الرئيس العام إلى أن الحرمين الشريفين، شهدا نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.

وتقدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالشكر لقيادة البلاد المباركة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من دعم غير محدود للحرمين الشريفين وقاصديهما، موصيًا منسوبي الرئاسة ببذل الغالي والنفيس والمزيد من الجهود في سبيل الوصول إلى أعلى المستويات في خدمة الزوار والعمار والمصلين.