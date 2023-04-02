فوانيس المخواة.. تراث وترفيه

البلاد- الباحة

افتتح محافظ المخواة غالب بن غلاب أبو خشيم فعاليات” فوانيس المخواة” التي تنظمها غرفة المخواة بالشراكة مع بلدية المخواة، بحضور عدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وتجول أبو خشيم بمقر فوانيس المخواة الذي يحتوي على العديد من الأركان؛ منها ركن لجمعية البر الخيرية بالمخواة، وجمعية تعاطف، وجمعية ذي عين، ومواقع للأسر المنتجة وفود تركات وكوفيات، إضافة إلى مواقع رمضان في حارتنا، أيام زمان، ولمة رمضان، وبودكاست رحلة، وشعبيات رمضان، ومسابقات متنوعة، ولعبة الكيرم، والضومنة، والفرفيرة، وغير ذلك من الألعاب الأخرى.

وتستمر الفعاليات التي تحظى بإقبال كبير طوال شهر رمضان المبارك.