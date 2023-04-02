صحة و عافية

طرق تجنب الصداع بعد الإفطار

نرمين عباسaccess_time12 / رمضان / 1444 هـ       2 أبريل 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

يعاني العديد من الصائمين من صداع وآلام في الرأس مباشرة بعد الإفطار في شهر رمضان. فما أسبابه؟ وكيف نتجنبه؟

ما أسباب الصداع بعد الإفطار؟

يلخص الأطباء أسباب الصداع بعد الإفطار في:

يحدث ذلك نتيجة عسر الهضم وامتلاء المعدة بما يزيد على حاجتها من الطعام والشراب.

هذا الأمر الذي يؤدي إلى الضغط على الحجاب الحاجز، مما يعيق عملية التنفس.

إعاقة عملية التنفس تجعل الصائم يشعر بضيق في التنفس والإعياء والصداع.

قد تشعر أيضا بصداع نصفي بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم.

كيف نتجنب الصداع بعد الإفطار؟

الإفطار على الماء والتمر.

ترك فترة قصيرة بعد تناول التمر وشرب الماء حتى يتدفق الدم إلى المعدة بالتدريج.

تناول وجبة إفطار متوازنة وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

تجنب تناول الحلويات خلال الإفطار.

الحد من تناول العصير المحلى في الإفطار.

المشي قليلا بعد تناول الطعام.

nermin abbas

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