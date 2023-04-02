الهلال الأحمر يواصل جهوده في خدمة المعتمرين

جدة : البلاد

كشف مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، أن هيئة الهلال الأحمر وضعت لموسم رمضان خطط وبرامج؛ لرفع الجاهزية في جميع مراكز الإسعاف في الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية، وفي كل من “حجز النورية والزايدي والليث والكر والشرائع “على مداخل مكة المكرمة؛ وذلك لتقديم الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى من الجودة، بما يتواكب مع الأعداد المتوقعة للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام خلال الأيام المباركة.

وأضاف بلجون، أن الهيئة دشَّنت هذا الموسم فرق الدراجات الهوائية بواقع ( 20) دراجةً، وهي واحدة من الأفكار المستحدثة التي أدخلتها الهيئة ضمن أسطولها الإسعافي، بالإضافة إلى فرق الدراجات النارية في المنطقة المركزية؛ لضمان سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة لتقديم الخدمة الإسعافية للمرضى والمصابين ريثما تصل سيارة الإسعاف.

كما أشركت الهيئة ضمن خطتها عربات الكوارث من ضمنها باص (طويق) المخصص لنقل الإصابات المتعددة بسعة 10 إصابات ومجهز بكامل الأجهزة الطبية وحقائب إسعافية متكاملة وأجهزة صدمات كهربائية، بالإضافة إلى عربة الكوارث (هداج ) وهي عربة تخدم فيها الإصابات المتعددة وتحوي على نقالات مجوفة لنقل الحالات من الأماكن الضيقة وتحتوي على 45 أسطوانة أكسجين، إضافة إلى 10 حقائب إسعافية، كما تشارك عربة (سند) التي تحتوي على مستهلكات طبية ، إضافةً إلى عربة ( ثريا ) وهي سيارة قيادة وتحكم بداخلها غرفة عمليات مصغرة لديها القدرة على مراقبة الحدث والتحكم في الفرق الإسعافية، وإرسال واستقبال البلاغات الإسعافية.

وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق “أسعفني” الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.