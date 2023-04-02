«الفنون الشعبية» تحيي ليالي رمضان بجدة التاريخية

البلاد- جدة

أحيت فرقة الفنون الشعبية بجدة أمسيات فعاليات ليالي جدة التاريخية بمزيج من الألوان البحرية والفنون الفلكلورية.

ففي طرقات وشوارع بيوت جدة التاريخية تجوب فرق الفنون الشعبية تردد أهازيج حجازية وفلكلور منوعاً، يأتي في مقدمتها الينبعاوي والمزمار والسمسمية والمجس والخبيتي والمجرور لتنقل لهم مزيجاً من الفن العريق والتراث الأصيل، الذي كان يدور في أزقة وحارات جدة القديمة.

وأضفت الرقصات الحماسية الجميلة التي تستذكر الفن الأصيل، وتحي الماضي الجميل بكل تفاصيله وذكرياته رونقاً استهوى جماله الزوار والسياح، وسط تفاعل وحماس من محبي هذا الفن والتراث الأصيل. وشكلت الألحان الحجازية والعروض الفنية مع الأداء الاستعراضي والزي التقليدي للفرق الفنية لوحة فنية إبداعية، تتناغم مع أجواء المكان لتقدم مجموعة فريدة من العروض الفنية الترفيهية التي تناسب الأعمار كلهم.

وتأتي فعاليات موسم رمضان في جدة ضمن باقة فعاليات الموسم التي تشهدها عدة مدن بالمملكة، حيث تسعى تلك الفعاليات إلى تسليط الضوء على الثقافة السعودية الأصيلة، وعادات المجتمع السعودي المميزة في أثناء شهر رمضان المبارك، بهدف إبراز الموروث الثقافي وإحيائه، والتعريف بالثقافات المحلية المتنوعة، وتعزيز العادات الرمضانية المرتبطة بذاكرة السعوديين ووجدانهم.