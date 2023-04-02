الصحة تنصح بشرب دالماء بين الإفطار والسحور

البلاد- الرياض

نصحت وزارة الصحة بتناول مزيد من السوائل بين فترتي الفطور والسحور، من أجل المحافظة على صحة الكلى وتعويض الفقد في السوائل في أثناء الصوم.

وذكرت وزارة الصحة، ضمن حملتها التوعوية “رسائل رمضانية” أن تناول مزيد من الماء والسوائل بين الإفطار والسحور يساعد «الكلى» على تجنب المشاكل الصحية. وأضافت أنه في حال الإصابة بأحد الأمراض المؤثرة على الكلى، فيجب الالتزام بشرب الماء والسوائل بالكميات المحددة من قبل الطبيب المعالج، لتعويض الفقد في أثناء اليوم.

كما شددت وزارة الصحة على ضرورة وأهمية شرب الماء بشكل كافي وعدم التهاون في ذلك، وذلك ضمن حملتها التوعوية التي أطلقتها تحت شعار “رمضان مفتاح”، حيث نشرت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية إنفوجرافيك، تتضمن رسالة افتراضية عن الصداع وأثره في شرب الماء بالقدر الكافي ليبقى الجسم رطباً، جاء في مضمون الرسالة أن الاعتقاد في عدم استهلاك الكافيين في اليوم هو من ينادي دائما بالصداع والحقيقة هي أن غالباً ما يكون سبب ملازمته هو عدم شرب الماء بشكل كافٍ؛ لذا حاول أن تحمل الماء معك في كل وقت ليبقى جسمك رَطباً.