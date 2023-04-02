السودان.. اتفاق على توحيد القوات المسلحة

البلاد – وكالات

خلصت المباحثات السودانية لإنهاء الخلاف على دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش السوداني باتفاق بين جميع الأطراف، حيث أفضى اجتماع القصر الرئاسي أمس (السبت)، إلى اتفاق على الدمج خلال 5 أيام.

واتفق الجميع على توقيع الاتفاق الإطاري في السادس من أبريل الجاري، بعد حل نقاط الخلاف بينهم.

وأعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في وقت سابق، أن التوقيع تعذر لعدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة، دون أن يحددها، غير أن مصادر أكدت التوقيع خلال أبريل الجاري.

وأكد يوسف أن جميع الأطراف ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، وتتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.

تأتي هذه التطورات بعدما أدت الخلافات التي عصفت بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول قضية دمج عناصر الأخيرة ضمن القوات المسلحة، إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً أمس السبت إلى موعد لاحق.