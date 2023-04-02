أوكرانيا تستخدم القنابل الذكية

البلاد – وكالات

بينما يشتد الصراع الروسي – الأوكراني، أكد مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، استخدام كييف “قنابل ذكية” غربية من نوع JDAM-ER، التي تعتبر ذخائر هجوم مباشر مشترك، معروفة اختصاراً باسم جدام (JDAM)، وتثبت على القنابل غير الموجهة أو “القنابل الغبية” وتحولها إلى ذخائر موجهة ذكية تعمل في جميع الأحوال الجوية.

وتسترشد القنابل بواسطة نظم متكاملة للتوجيه مثل نظام التوجيه بالقصور الذاتي إلى جانب مستقبل لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مما يمنحها مدى يصل إلى 15 ميلاً بحرياً (28 كلم)، فيما يتراوح وزنها من 500 رطل (227 كلغ) إلى 2,000 رطل (907 كلغ). كما يمكن لهذا النظام من استخدام أسلحة جو – أرض دقيقة ضد الأهداف الثابتة والقابلة للنقل ذات الأولوية العالية من الطائرات المقاتلة والقاذفة، بحسب موقع Airforce الأمريكي.

وبمجرد إطلاقها من الطائرة، تتنقل بشكل مستقل إلى إحداثيات الهدف المحددة. ويمكن تحميل إحداثيات الهدف في الطائرة قبل الإقلاع، أو تعديلها يدوياً بواسطة طاقم الطائرة قبل إطلاق القنبلة، أو إدخالها تلقائياً من خلال تعيين الهدف باستخدام مستشعرات الطائرات. وفي الوضع الأكثر دقة، سيوفر النظام الذكي خطأ مقداره 5 أمتار أو أقل فقط أثناء الطيران الحر وذلك عندما تكون بيانات GPS متاحة. أما إذا تم رفض بيانات GPS، فنسبة الخطأ تبلغ 30 متراً أو أقل.

ويمكن إطلاقها من ارتفاعات منخفضة جداً إلى ارتفاعات عالية جداً ويتيح النظام توجيه أسلحة متعددة ضد أهداف فردية أو متعددة في مسار واحد. من جهة ثانية، طلبت أوكرانيا من بولندا مئة مدرعة متعددة المهام من طراز روسوماك، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء البولندي أمس. وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوب بولندا: “أحضرت طلبية تسلمتها أمس من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لمئة روسوماك سيتم تصنيعها هنا”.