أطعمة البسطات العشوائية مضرة بالصحة

البلاد ــ جدة

دعا الأكاديمي واستشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني، أفراد المجتمع بتجنب شراء الأطعمة والمشروبات من البسطات العشوائية المتجولة والمنتشرة في بعض الأحياء منذ بداية شهر رمضان، التي تفتقد للاشتراطات الصحية، ولا تحمل أي تراخيص رسمية تسمح لها بمزاولة المهنة،

مبيناً أن مثل هذه الأطعمة والمشروبات لا يعرف مستوى إعدادها وجودتها ونظافتها، وبالتالي فإن تناولها قد يكون عرضة- لا سمح الله- للتسمم الغذائي. وعن انتشار باعة السوبيا والمعجنات في معظم الشوارع قال حلواني:” أنصح كل من يريد شراء مشروب السوبيا أن يكون من محلات معروفة ومرخصة من أمانات المدن، لأنها تخضع للرقابة والمتابعة، كما أن العمالة فيها مرخصون بالاشتراطات الصحية والبيئية،

أما الباعة الجائلون فهم يعملون، بشكل عشوائي ودون أدنى معايير الاشتراطات الصحية المطلوبة، كما أنه لا يعرف طريقة إعدادهم للأطعمة، هل تم ضمن الاشتراطات والمعايير الصحية والسلامة العامة، وما مدى جودة المياه المستخدمة فنظافتها عامل أساسي للوقاية من الأمراض، فالمياه سهلة التلوث بالعديد من الميكروبات، إما في مكان التخزين، أو في وقت التصنيع للسوبيا، وهو ما قد يؤدي إلى حالات إسهال واضطرابات معوية، لذا فإن خير نصيحة هي شراء السوبيا من أماكن معروفة وخاضعة للرقابة، وليس باعة الشوارع الذين يهدفون إلى الكسب المادي في الشهر الفضيل، ولا يعرف أين أعدوا السوبيا، وفي أي وسط بيئي، وبالنسبة للمعجنات فإن الكلام ينطبق عليها كما هو الحال على السوبيا.”

وخلص حلواني إلى القول: إن الباعة المتجولين يشكلون مصدر خطورة في ظل بيعهم لمنتجات رمضانية قد تتعرض بكل سهولة للتلف، مثل بعض الأطعمة نتيجة وجودها مكشوفة ومرور الذباب عليها بشكل لافت للنظر، مما يؤثر سلباً في صحة وسلامة المجتمع، مؤكداً أهمية تجنب الباعة الجائلين، فصحة أفراد المجتمع أهم من التعاطف مع الباعة المتجولين.