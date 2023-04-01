180.21 ميجابت متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة

الرياض : البلاد

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير “مقياس” الربع الرابع 2022م لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز التنافسية لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، ورفع مستوى الشفافية في القطاع وجذب المستثمرين.

ويقارن التقرير وفقا لمؤشرات الربع الرابع من العام 2022م بين متوسط سرعات التحميل والرفع وزمن الاستجابة لدى مقدمي الخدمة، كما يتضمن مؤشرات نشر وأداء شبكات الجيل الخامس، ويحدد زمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداما في المملكة.

وكشف التقرير عن بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة 180.21 ميجابت في الثانية بنسبة تحسن تقدر بـ6.31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما وصل متوسط سرعة الرفع للإنترنت المتنقل إلى 22.80 ميجابت في الثانية.

واستعرض التقرير مؤشرات الإنترنت الثابت في المملكة بمتوسط سرعة تحميل 114.29 ميجابت في الثانية بنسبة تحسن تقدر بـ9.69% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومتوسط سرعة رفع يصل إلى 48.78 ميجابت في الثانية.

وأشارت الهيئة في تقرير “مقياس” إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل، بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 199.03 ميجابت في الثانية، محققة بذلك نسبة تحسن تصل إلى 12.52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. فيما تصدرت شركة زين قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت الثابت بمتوسط 130.18 ميجابت في الثانية.

وتضمن التقرير قائمة بأداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل على مستوى مناطق المملكة، والتي تصدرتها شركة الاتصالات السعودية (stc)

في 11 منطقة حول المملكة.

وعلى صعيد انتشار شبكات الجيل الخامس، فقد أظهر تقرير “مقياس” وصول عدد المحافظات المغطاة بخدمات الجيل الخامس إلى 95 محافظة على مستوى المملكة، بمتوسط سرعة للجيل الخامس المتنقل يصل إلى 344.41 ميجابت في الثانية.

واستعرض التقرير ترتيب مقدمي الخدمات من حيث زمن الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في المملكة (سناب شات، تويتر، إنستجرام، وفيس بوك)، حيث بيّن تحسن سرعة الوصول لتطبيقات التواصل الاجتماعي في المملكة بنسبة تصل إلى 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد سجلت شركة موبايلي أسرع زمن وصول لتطبيقي (سناب شات، وتويتر)، فيما اشتركت شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة زين في صدارة سرعة الوصول لتطبيقي (إنستجرام، وفيس بوك).

وكشف التقرير عن زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداما في المملكة، حيث تصدرت شركة الاتصالات السعودية (stc) في سرعة الوصول لتطبيقي (ويبيكس، وزوم) بينما تصدرت شركة موبايلي في تطبيق (مايكروسوفت تيمز)، وشركة سلام في تطبيق (جوجل ميت) وعكس التقرير تحسن سرعة الوصول لتطبيقات الاتصالات المرئية في المملكة بنسبة تصل إلى 65% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما رصد التقرير أداء مقدمي الخدمة في سرعة الوصول إلى أبرز مناطق استضافة المحتوى، حيث تصدرت شركة زين في سرعة الوصول إلى المحتوى المستضاف في ألمانيا والمملكة المتحدة وسنغافورة وهولندا، بينما تصدرت شركة الاتصالات السعودية (stc) في سرعة الوصول لفرنسا وشرق وغرب أمريكا.

يشار إلى أن تقرير “مقياس” الذي تصدره الهيئة بشكل دوري يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات، ويتيح للمستخدمين فرصة تحسين تجاربهم عن طريق اختيار مقدمي الخدمات حسب نتائج المؤشرات، إضافة إلى تمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.