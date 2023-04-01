وزارة الحج والعمرة تحذر المعتمرين من هذه الأشياء

مكة المكرمة : البلاد

دعت وزارة الحج والعمرة، الى تجنب حمل عدد من الأشياء خلال القدوم من الخارج لأداء مناسك العمرة وذلك تحسبا لإمكانية الاحتيال المالي.

وأوصت الوزارة القادمين إلى السعودية لأداء العمرة بتجنُّب حمل ما يزيد على 60 ألف ريال، إلى جانب السبائك الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بشكلٍ عام.

كما دعت إلى تحميل التطبيقات البنكية من مصادر رسمية، وعدم إفشاء معلومات البطاقة البنكية، وعدم تحويل الأموال إلى مصادر مجهولة، مع التحقق من الروابط الإلكترونية قبل الدفع.

ولفتت إلى ضرورة تجاهُل الرسائل والروابط المجهولة، وإبلاغ البنك والجهات المُختصة عند الاشتباه أو وقوع الاحتيال.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إصدار 4 ملايين تأشيرة للعمرة لجميع المعتمرين القادمين من دول العالم، وذلك منذ بداية موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ.